現地５月14日フランスサッカー連盟は、６月に開幕する北中米ワールドカップに臨む同国代表のメンバー26人を発表した。キリアン・エムバペやウスマンヌ・デンベレ、マイケル・オリーセら主力選手たちが順当に選出された一方で、レアル・マドリーでプレーするエドゥアルド・カマビンガが落選。前回大会のメンバーでもある23歳MFの選外は、フランス国内外で話題を呼んでいる。そんななか、フランスメディア『L’EQUIPE』によれ