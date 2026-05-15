「大相撲夏場所・６日目」（１５日、両国国技館）左足首を痛めて初日から休場していたかど番の大関安青錦（２２）＝安治川＝が全休し、７月の名古屋場所で大関から関脇に陥落することが決まった。師匠の安治川親方（元関脇安美錦）が「休場を決めた。無理はさせられない」と語った。安青錦は１月の初場所で新大関優勝を決め、双葉山以来８９年ぶりとなる新関脇場所に続く２場所連続優勝を達成。今年春場所は綱とりに挑んだが