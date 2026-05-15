新潟県長岡市に本社を置くグローカルマーケティングは14日、2026年3月期（2025年4月1日～2026年3月31日）の決算を公表しました。 売上高は3億8797万円（前期比6.5%増）と増収を達成しました。 一方、今後の成長に向けた人員体制の強化に伴う給与・採用費の増加により、営業利益は477万円（同31.6%減）、経常利益は540万円（同15.9%減）と減益となりました。 当期純利益は1156万円（同213.6%増）と前期の約3