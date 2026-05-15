「ドジャース−ジャイアンツ」（１４日、ロサンゼルス）ドジャースのダルトン・ラッシング捕手が四回にベンチで悔しさを爆発させるシーンがあった。２点リードの四回１死二塁。追加点を奪う絶好の好機でラッシングはフルカウントからの６球目、低めのカーブにバットは空を切った。見逃せばボール球だっただけに、本人は悔しさのあまりベンチに戻ると持っていたバットを右太ももにたたきつけて真っ二つにへし折った。その後