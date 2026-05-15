見取り図のリリーが１４日、テレビ朝日系「見取り図じゃん」で、「最近オファーを断ったみんなが知ってる番組」を告白した。この日は新企画「芸人トークヒットマン」を放送。出演芸人たちが質問を用意。指名された芸人がその質問が貼られた紙をおもちゃのピストルで打ち抜けば、ピストルを撃った芸人が他の芸人に質問を答えさせることができる。オズワルド伊藤は「最近オファーを断ったみんなが知ってる番組」という質問を選