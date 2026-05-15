楽天の石井一久GM（52）が15日、本拠の「楽天モバイル最強パーク」で取材に応じ、同日に支配下登録された金子京介内野手（22）について言及。「ファームで（本塁打を）5本以上打っている人で100打席いっていないのは金子ぐらい。そういうところに魅力を持っている打者」と期待した。その上で「コンタクト率が少し弱いところがある。そういう意味で支配下に上がった方が打席も確保できるし、他の育成選手の成長の部分のスペー