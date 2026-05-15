安青錦大相撲の西大関安青錦（22）＝本名ダニーロ・ヤブグシシン、ウクライナ出身、安治川部屋＝が7月の名古屋場所で関脇に転落することが15日、決まった。夏場所は初日から休場しており、師匠の安治川親方（元関脇安美錦）が全休を明言し、2場所連続負け越しが確実になった。名古屋場所で10勝以上すれば大関に復帰できる。新大関から在位3場所での陥落は名寄岩、三重ノ海と並び昭和以降2番目の短さ。安青錦は6日の出稽古で