米空軍の元情報員モニカ・ウィット被告/FBI（CNN）米連邦捜査局（FBI）は14日、イランのスパイだったとして2019年に起訴された米空軍の元情報員について、逮捕につながる情報に20万ドル（約3100万円）の賞金をかけると発表した。FBIが行方を追っているのはモニカ・ウィット被告。13年にイランに亡命したと思われているが、今も所在は不明で、「（イランの）不正行為に加担し続けている可能性が大きい」とFBIは見る。FBIワシントン