巨人は、１２日の広島戦（岐阜）でプロ初の猛打賞を記録した平山功太内野手（２２）の記念グッズを１５日から受注販売すると発表した。ジャイアンツ公式オンラインストアで取り扱う。平山は「１番・右翼」で出場し、４打数３安打１打点と結果を残していた。商品は、Ｔシャツやフェイスタオルなど計５種類。記念すべき打撃シーンがデザインされている。商品一覧は以下の通り。・Ｔシャツ※Ｓ〜２ＸＬ４５００円・ト