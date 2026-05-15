◆米大リーグドジャース―ジャイアンツ（１４日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ジャイアンツの李政厚（イ・ジョンフ）外野手（２７）が１４日（日本時間１５日）、敵地・ドジャース戦に「１番・右翼」で先発出場。５回に放った同点の３号２ランは、ドジャースタジアム騒然のランニング本塁打となった。０―２の５回２死一塁。２ストライクから右腕シーハンの高めの９４・８マイル（約１５２・６キロ