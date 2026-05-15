◆第２１回ヴィクトリアマイル・Ｇ１（５月１７日、東京競馬場・芝１６００メートル）＝５月１５日、美浦トレセン昨年の２冠牝馬エンブロイダリー（牝４歳、美浦・森一誠厩舎、父アドマイヤマーズ）は、坂路をキャンターで６６秒１―１５秒４で駆け上がった。森一誠調教師は「きのう楽をさせて活気があったし、馬体や歩様も問題なくリズム良く走れていました」と雰囲気を伝えた。６枠１２番に決まり「極端な内、外じゃないので