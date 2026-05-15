ＦＣ東京が１５日、百年構想リーグ第１７節の浦和戦（１６日・埼玉スタジアム２００２）に向けて小平グラウンドで前日練習を行った。同日１４時から行われる、６月の北中米Ｗ杯の代表メンバー発表を前に、代表入りが期待されるＤＦ長友佑都（３９）とＦＷ佐藤龍之介（１９）は、リラックスした表情で練習に臨んだ。日本人初の５大会連続Ｗ杯代表入りを目指す長友は、全体練習前に一人、入念にアップを行うと、報道陣に公開さ