第２子を妊娠中の歌手・倖田來未が、奇抜なファッションを披露し反響を呼んでいる。１５日までにインスタグラムで「とぅごいアクセサリー」（原文まま）と書き始めた倖田。「見せよーとするとこのポージング！むず！！笑」とつづり、ピンクヘアで腕に銀色のアクセサリーを付け、ネイルを見せたショットをアップした。この投稿には「何でも似合ってしまうくう様」「顔ちっさいなんでも似合う！！つよつよくみちゃんも好きで