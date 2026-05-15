鹿児島県内の離島で採れた旬のタケノコを販売するイベントが鹿児島市できょう15日から始まりました。 (記者)「今しか味わうことができない離島から運ばれてきたタケノコがずらりと並んでいます」 きょう15日から鹿児島市のおいどん市場与次郎館で始まった「かごしま旬の大名タケノコ・ニガダケリレーフェア」。 十島村や三島村で採れた大名タケノコや、中種子町のニガダケなど旬な食材が販売されます。 大名タケノ