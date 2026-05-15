桜島で大規模噴火が発生しインターネットなどの通信が使えなくなった想定できのう14日、防災訓練が行われました。 訓練を行ったのはNTTドコモ九州支社や自衛隊、海保などで、鹿児島県内での開催は11年ぶり3回目です。 桜島で大規模噴火が発生し通信基地局が被害を受けた想定で行われました。 訓練ではヘリコプターで衛星通信＝スターリンクが利用できる機材を運搬し実際に通信ができるようにアンテナなど