新年度、「今年こそ頑張ろう！」と決意したはずなのに、気づけばフェードアウト……。GWが明けると、さらに気力がしぼんでしまうこともありますよね。実は、モチベーションを保つには、脳の〈やる気物質〉ドーパミンがカギになるそう。脳神経外科医・菅原道仁先生に、「続けられる人」になるためのコツを教えていただきました。目標はできるだけ具体的に。「否定形」ではなく「肯定形」で脳には、「シロクマのことを考えるな」と言