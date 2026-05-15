年間120～130万台規模 「アフリカで求められる耐久性や低燃費、価格などとインド製のモデルとでは親和性がある」─。このように語るのはスズキ常務役員で四輪欧州・中東アフリカ本部長を務める加藤祐輔氏だ。 インドで新車販売台数のシェアで約40％を占めるスズキが「次なるインド」を定めた。アフリカである。同社は2031年3月期までの中期経営計画で中東・アフリカ市場を「次に大きな成長可能性を秘