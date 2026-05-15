今日15日(金)の東海地方は、安定して晴れる所が多く、にわか雨は一部の地域となるでしょう。週末(16日・17日)は、一段と暖かい空気に覆われて、気温がさらに上がる見込みです。急な暑さは熱中症のリスクが高まるため、体調管理に十分注意してください。今日15日(金)安定して晴れる所が多いにわか雨は一部の地域今日15日(金)の東海地方は、上空の寒気が抜けたため、大気の状態が安定しています。今夜にかけて、安定して晴れる所