通貨オプションリスクリバーサル ドル円1.41-1.76円コールオーバー ユーロ円1.05-1.72円コールオーバー ポンド円1.25-1.77円コールオーバー ※リスクリバーサルとは 同じ権利行使期日、取引金額、25％デルタのコールとプットを反対売買したときの差額をあらわしたもの。理論上はコールとプットの価格