秋田朝日放送 自転車利用マナーアップデーの１５日、秋田市内の高校で自転車の安全利用を呼びかけました。 秋田県は、毎月１５日を自転車利用マナーアップの日と定めています。１５日朝、秋田市の明桜高校の正門前で、交通安全協会や生徒会などおよそ５０人が青切符制度を知らせるチラシや無事にカエルと記載されたチラシを配布し、自転車の安全利用を呼びかけました。また、自転車を利用する際にはヘ