【日本代表メンバー発表会見】https://youtube.com/live/3RpwSUwzeGQ 日本サッカー協会（JFA）は5月15日（金）、FIFAワールドカップ2026 北中米大会に臨む日本代表メンバー26人を発表する。 テレ東スポーツチャンネルでは日本代表メンバー発表の模様をライブ配信します。 【サッカーW杯】FIFAワールドカップ2026 北中米大会｜決勝トーナメント・グループス