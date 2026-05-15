浜松市の自動車メーカー「スズキ」は2025年度の決算を発表し、インドでの車両販売が好調で純利益は過去最高となりました。スズキは2026年度の決算を14日発表し、売上高は前の年度より8％増えて6兆2930億円、純利益は5％あまり増えて4393億円となり、ともに過去最高を更新しました。主力市場であるインドを始めパキスタンやアフリカなどで車の販売台数が増加したことなどが要因となっています。一方、今年度の業績につ