公開中の映画『プラダを着た悪魔２』が、5月1日の公開初日から14日目となる5月14日時点で、興行収入30億960万1400円、観客動員201万8610人を記録したことがわかった。【動画】衣装担当が語る劇中ファッション本作は、2006年に公開され、世界中で“働く女性のバイブル”として支持を集めた映画『プラダを着た悪魔』の続編。前作は、トップファッション誌「ランウェイ」を舞台に、“悪魔のような”カリスマ編集長ミランダ（メリ