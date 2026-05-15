書道愛好家グループ「琴清会」の作品展が、5月15日から徳島市で開かれていて、会場にはメンバーによる力作が並んでいます。この作品展は、県出身の書家・山本景琴さんが代表を務める「琴清会」が開きました。会場には「琴清会」のメンバーら30人がしたためた「かな書道」「ペン習字」などの作品約60点と、山本さんの師である勝瀬景流さんの作品が展示されています。こちらは、阿部琴月さんの作品です。近頃珍し