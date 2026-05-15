King Gnuの「Stardom（雨燦々）」が、CDの売上枚数、デジタルダウンロードのDL数、ストリーミングの再生数をポイント換算し、合計した「オリコン週間合算シングルランキング」において、自身6作目のミリオンポイントを達成した。【画像】King Gnu「Stardom（雨燦々）」ミリオンポイント記録の内訳最新5月18日付で、週間0.2万PT（2,286PT）を獲得。累積ポイントが、100.1万PT（1,000,561 PT）に到達した。【累積ポイントの内訳