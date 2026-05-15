◇大相撲夏場所6日目（2026年5月15日両国国技館）夏場所初日から休場したカド番大関の安青錦（22＝安治川部屋）が今場所は出場せず、全休することになった。「無理はさせられない。安青錦の相撲が取れる体ではないので、私が判断しました」。師匠の安治川親方（元関脇・安美錦）が決断を明かした。安青錦の全休は23年秋場所での初土俵以来初めて。このまま出場しなければ在位わずか3場所で大関から陥落する。新大関からの