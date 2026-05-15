「ポテトチップス」などのパッケージが白黒に変更されることについて、赤沢経済産業大臣は、カルビー側から「予防的な変更だった」と説明を受けたことを明らかにしました。赤沢亮正 経済産業大臣「同社は、現時点では現行パッケージのままでも供給に大きな支障はないものの、中長期的な供給確保や、収穫後直ちに加工が必要な馬鈴薯（＝じゃがいも）の食品ロス防止の観点から、予防的にパッケージを変更することとしたと聞いて