◇ア・リーグホワイトソックス6―2ロイヤルズ（2026年5月14日シカゴ）ホワイトソックスは14日（日本時間15日）ロイヤルズ戦に6―2で勝利。これで今季初5連勝で5月としては、22年以来となる貯金「1」となった。村上宗隆内野手は1打数無安打3四球で得点に貢献。この日、一発は飛び出さなかったが存在感を示した。ベナブル監督は5連勝に「最高だよ。この選手たちは長い間ずっといいプレーをしているし、全力で戦っている