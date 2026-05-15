人気タレントが明かした、上京時の知られざるコミュニケーションの裏側と高度な脳内変換術にスタジオが驚きに包まれた。【映像】王林の「わもなのこど…」実際の映像かまいたちが司会を務め、スペシャルなゲストと「余談」セッションを楽しむトークバラエティ番組『これ余談なんですけど…』（ABCテレビ・テレビ朝日系）では、都会で頑張る“ど田舎出身芸能人”が集結し、驚きの地元あるあるや子ども時代のエピソードなどを語