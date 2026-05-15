◇MLB ドジャース-ジャイアンツ(日本時間15日、ドジャー・スタジアム)ドジャースのミゲル・ロハス選手が頭脳プレーで打球を落としました。5回1アウト1塁の場面でショートに高く上がった打球。ロハス選手は捕球位置に付いていましたが、これをあえて落とし、2塁でアウトにしました。ロハス選手が判断したのは1塁走者と打者の足の速さ。今後の展開も考えた頭脳プレーでした。ロハス選手の戦略について以前チームメートのムーキー・ベ