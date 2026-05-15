今回は、小学校でいじめに遭った女性が、同窓会に行った結果についてのエピソードを紹介します。小学校の同窓会があると知り…「小学生の頃、同級生の女子たちからいじめられていました。なんとか不登校にはなりませんでしたが、その子たちと離れるために私立中に入学。中学以降はいじめられた過去を忘れるほど、楽しい毎日を過ごせました。そしてこの前、小学校の同窓会があると知り、ドキドキしましたが、参加してみることにした