5月14日（木）に放送された『徹子の部屋』に、芸歴70周年を迎えた銀幕の大スター・小林旭が出演。元妻・美空ひばりさんとの知られざる結婚生活や、当時の秘話を語る場面があった。【映像】美空ひばりさんとわずか2年の結婚生活…小林旭が明かす元妻との素顔「料理を作ろうとして努力を」1962年に美空さんと結婚式を挙げた小林。馴れ初めを聞かれると、「当時、映画ファンが読む雑誌の人気投票で、どういうわけか僕がナンバーワンに