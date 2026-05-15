5月15日、仙台89ERSは、杉浦佑成と2026－27シーズンの選手契約継続に合意したことを発表した。 東京都出身で30歳の杉浦は、196センチ95キロのスモールフォワード。福岡大学附属大濠高校から筑波大学へ進学し、2017年にサンロッカーズ渋谷の特別指定選手としてBリーグデビューした。昨オフに横浜ビー・コルセアーズから仙台へ移籍すると、今シーズンはB1リ