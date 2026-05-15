★人気テーマ・ベスト１０ １半導体 ２人工知能 ３フィジカルＡＩ ４データセンター ５ドローン ６半導体製造装置 ７宇宙開発関連 ８ＪＰＸ日経４００ ９防衛 １０ＴＯＰＩＸコア３０ みんかぶと株探が集計する「人気テーマランキング」で、「地方銀行」が１１位となっている。 国内外で金利が上昇している。中東情勢に端を発したインフレ懸念を背景に、日