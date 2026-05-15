タクマが急伸し、上場来高値を更新している。同社は１４日の取引終了後に２６年３月期の連結決算を発表。あわせて２７年３月期の業績予想を公表し、今期の売上高は前期比１５．３％増の１９１０億円、最終利益は同１２．１％増の１５４億円となる見通しを示した。前期に続き過去最高益の更新を予想する。また、前期の配当を６円増額したうえで、今期の年間配当予想は前期比１５円増配の１０８円とした。自社株買いの実施も開示し