「ベイクドチーズケーキ」【画像】あすけん公式レシピ「ベイクドチーズケーキ」の作り方手順を見る話題のレシピ本や最新のレシピ本の中から「これだけは絶対に食べてほしい！」というイチオシのレシピをピックアップ。プロの知恵が光る一皿で、いつもと違う新鮮な味に挑戦してみませんか。今回は、AI食事管理アプリとしておなじみの「あすけん」が贈る初のスイーツレシピ本『あすけん公式200kcal台スイーツ大全』から、炊飯器で