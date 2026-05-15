タンスのゲンは5月14日に、1日あたりの最大除湿量56Lという圧倒的な除湿パワーを実現した「超強力コンプレッサー式除湿機56L／日」を、公式オンラインショップ、楽天市場店、Yahoo!ショッピング店にて発売した。価格は3万5999円。●衣類乾燥モードで部屋干しもスピード乾燥「超強力コンプレッサー式除湿機56L／日」は、一般的な除湿機の1日あたりの除湿量である約10〜18Lを大幅に上回る、1日あたり最大56Lの除湿が可能なハイパ