【その他の画像・動画等を元記事で観る】 現在、28ヵ所35公演に及ぶ全国ツアー『20thライヴサーキット”水”』を開催中のポルノグラフィティが、新アーティスト写真を公開した。 ■「種は眠り、水に目覚め、果実となって響き始める」 今回のビジュアルは、まるで水滴の中にふたりがいるような視点で撮影。 “種・水・果実”と題した、EPリリースから、全国ツアー、アルバムリリースま