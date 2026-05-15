【写真】「髪切ったよ」とロングヘアをバッサリカットしてニューヘアを披露した齋藤飛鳥 齋藤飛鳥が自身のInstagramを更新し、トレードマークのロングをバッサリとカットしたニューヘアを披露した。 ■齋藤飛鳥「髪切ったよ」と新しいヘアスタイルを披露 齋藤は「髪切ったよ」と、ハサミの絵文字を添えて報告。併せて公開されたのは、オフホワイトのレース編みニットブラウスを纏い、公園の緑