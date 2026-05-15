ブリッジインターナショナルグループ [東証Ｇ] が5月15日昼(12:00)に決算を発表。26年12月期第1四半期(1-3月)の連結経常利益は前年同期比80.3％減の0.4億円に大きく落ち込み、通期計画の10.3億円(中央値)に対する進捗率は4.0％にとどまり、5年平均の21.1％も下回った。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(1Q)の売上営業利益率は前年同期の10.8％→2.2％に急低下した。 ※業績予想がレンジで開示されている場