ショーケース [東証Ｓ] が5月15日昼(12:15)に決算を発表。26年3月期(15ヵ月の変則決算)の連結経常損益は1.2億円の黒字になり、27年3月期の同利益は1.5億円の見通しとなった。 同時に、今期の年間配当は未定とした。 ※26年3月期(15ヵ月決算)が決算期変更のため、前年同期に同じ期間がない場合は前年同期との比較を表記していません。 株探ニュース