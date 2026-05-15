東洋水産 [東証Ｐ] が5月15日昼(12:20)に決算を発表。26年3月期の連結経常利益は前の期比10.4％増の940億円に伸びたが、27年3月期は前期比5.9％減の885億円に減る見通しとなった。 同時に、前期の年間配当を200円→220円(前の期は200円)に増額し、今期も220円を継続する方針とした。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比31.8％増の232億円に拡大し、売上営業利益率は前年同期の12.7％→15.8