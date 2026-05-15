デジタリフト [東証Ｇ] が5月15日昼(12:30)に決算を発表。26年9月期第2四半期累計(25年10月-26年3月)の連結経常利益は前年同期比16倍の1億1500万円に急拡大し、通期計画の1億9600万円に対する進捗率は58.7％に達し、5年平均（ただし赤字期を除く）の52.6％も上回った。 会社側が発表した上期実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した4-9月期(下期)の連結経常利益は前年同期比54.5％減の8100万円に大きく落ち込