アルコニックス [東証Ｐ] が5月15日昼(12:30)に決算を発表。26年3月期の連結経常利益は前の期比18.8％増の89.4億円になり、27年3月期も前期比11.8％増の100億円に伸びる見通しとなった。3期連続増収、増益になる。 同時に、前期の年間配当を84円→87円(前の期は74円)に増額し、今期も前期比3円増の90円に増配する方針とした。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比4.1％減の20.8億円に減った