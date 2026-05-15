ドジャースの大谷翔平投手は13日（日本時間14日）、本拠地でのジャイアンツ戦に先発登板。7回4安打無失点8奪三振の好投で今季3勝目を挙げた。14日（同15日）は休養日としてスタメンを外れている。13日（同14日）終了時点で規定投球回にも到達し、防御率0.82で両リーグトップに立った大谷。米ポッドキャスト番組『ファウルテリトリー』は、大谷のサイ・ヤング賞獲得について議論を交わした。元メジャーリ&#