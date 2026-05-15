ソラコム [東証Ｇ] が5月15日昼(12:30)に決算を発表。26年3月期の連結経常利益は前の期比38.4％増の8.5億円に拡大し、27年3月期も前期比25.2％増の10.7億円に伸びを見込み、2期連続で過去最高益を更新する見通しとなった。8期連続増収になる。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比55.6％減の2.3億円に大きく落ち込み、売上営業利益率は前年同期の16.2％→5.6％に急低下した。 株探ニュー