エヌエフホールディングス [東証Ｓ] が5月15日昼(12:30)に決算を発表。26年3月期の連結経常利益は前の期比65.8％増の9.7億円に拡大し、27年3月期も前期比2.8％増の10億円に伸びる見通しとなった。3期連続増益になる。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比87.9％増の5.9億円に拡大し、売上営業利益率は前年同期の10.2％→18.2％に急上昇した。 株探ニュース