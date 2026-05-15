都築電気 [東証Ｐ] が5月15日昼(12:30)に決算を発表。26年3月期の連結経常利益は前の期比26.1％増の83.2億円になり、27年3月期も前期比4.6％増の87億円に伸びを見込み、5期連続で過去最高益を更新する見通しとなった。6期連続増益になる。 同時に、前期の年間配当を121円→126円(前の期は99円)に増額し、今期も前期比64円増の190円に大幅増配する方針とした。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年