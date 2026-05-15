フィデアホールディングス [東証Ｐ] が5月15日昼(12:30)に決算を発表。26年3月期の連結経常利益は前の期比29.7％増の54.6億円に伸びたが、27年3月期は前期比12.1％減の48億円に減る見通しとなった。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比2.9倍の15.8億円に急拡大した。 株探ニュース