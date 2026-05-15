テノ．ホールディングス [東証Ｓ] が5月15日昼(12:30)に決算を発表。26年12月期第1四半期(1-3月)の連結経常利益は前年同期比83.8％増の2.1億円に拡大し、通期計画の5.9億円に対する進捗率は36.4％に達したものの、5年平均の43.5％を下回った。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(1Q)の売上営業利益率は前年同期の2.8％→4.9％に改善した。 株探ニュース